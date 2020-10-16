Убыточности рисковых видов страхования во II кв. 2020 составила 26% - НБУ

Показатель убыточности рисковых видов страхования (loss ratio) по результатам второго квартала 2020 года составляет 26%, что несколько ниже по сравнению с показателями на начало года, сообщается во впервые опубликованном Национальным банком Украины обзоре небанковского финансового сектора, который обнародован на сайте регулятора.

Также отмечается, что уровень убыточности по добровольным видам страхования за отчетный период составляет 23%, а по обязательным 37%. При этом НБУ объясняет, что причиной резкого скачка этого показателя в I квартале 2020 стала необходимость формирование резервов по убыткам, полученным в результате катастрофы самолета МАУ в Иране в январе 2020 года. Премии по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) во 2 кв. составили 68% от общего объема премий по обязательным видам страхования.

НБУ отмечает, что на автострахование (КАСКО и ОСАГО) во втором квартале пришлось 36% собранных премий, на страхование жизни, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев - 28%. Значительные объемы премий собрано также по страхованию имущества и огневых рисков, финансовых рисков.

Центробанк также отмечает, что с конца 2019 страховщики non-life демонстрируют невысокую эффективность. Совокупно страховые выплаты, расходы на формирование резервов и другие расходы связанные с ведением страховой деятельности на 23-25% превышали премии. Во второй квартале, несмотря на введение карантина, наблюдалось незначительное улучшение метрик через низкие показатели убыточности.

Согласно обзору, несмотря на ухудшение операционной эффективности части страховых компаний, финансовый результат в целом по рынку оставался приемлемым, а рентабельность активов составила 1.7%.

В целом текущие показатели деятельности страховщиков, которые установились после сворачивания деятельности отдельными игроками, лучше отражают рыночные условия, чем наблюдаемые в предыдущих периодах. Переходный период для полного выполнения требований к обеспечению платежеспособности страховых компаний завершился 30 июня 2020. Следовательно, проявились проблемы у отдельных страховых компаниях, нарушающих требования регулятора. В частности 57 страховщиков не выполняли в полной мере требование к платежеспособности и достаточности капитала. Основная причина - низкое качество активов. Положительным изменением с начала года является снижение доли дебиторской задолженности в составе активов, покрывающих требования к запасу платежеспособности. Однако выросла доля денежных средств и остатков в МТСБУ. Наибольшие риски сейчас связаны со значительной долей в активах неликвидного недвижимого имущества, стоимость которого к тому же может быть завышенной.

Как отмечается в обзоре, по состоянию на 1 июля 2020 на рынке было 215 страховых компаний, из них 20 осуществляли страхование жизни.

Уменьшение количества компаний привело к снижению объема активов страховщиков. В то же время, валовые страховые премии компаний, которые продолжали работать на рынке, выросли на 4.4% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это несколько ниже показателей предыдущих периодов.

Росли также объемы страховых выплат. Уровень выплат, рассчитываемый как соотношение выплат и собранных премий, вырос с 25% в IV квартале 2019 к более 30% во II квартале 2020 года. Это изменение, скорее всего техническое, поскольку рынок покинули ряд компаний, которые занимались преимущественно перестрахованием и имели низкий уровень выплат, отмечает НБУ.

НБУ делает вывод, что рынок страхования, чуть ли не меньше всех, пострадал от кризисных явлений. Основные показатели деятельности не ухудшались, а их изменение связано преимущественно с выходом ряда игроков с рынка по собственному желанию. В общем финансовый результат сектора оставался приемлемым. Ключевой проблемой отрасли сейчас является невыполнение значительным количеством компаний требований по обеспечению платежеспособности.

