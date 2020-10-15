МТСБУ с 19 октября повышает стоимость «Зеленой карты» на 3,3%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 19 октября 2020 года вводит новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся в сторону повышения в среднем на 3,3%

Последнее изменение тарифов было 3 августа 2020 года в сторону повышения на 3,1%, 24 июля - на 3,8%, 16 июня - на 3,5%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повышается до 815 грн (ранее - 789 грн), для автобусов – до 3,062 тыс. грн (2,965 тыс. грн), для грузовых автомобилей – до 1,922 тыс. грн (1,861 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составляет теперь 1,297 тыс. грн (ранее 1,256 тыс. грн), автобусов – 4,253 тыс. грн (4,118 тыс. грн), грузовиков – 1,922 тыс. грн (2,471 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей – 5,760 тыс. грн и 7,131 тыс. грн соответственно, для автобусов –14,888 тыс. грн и 27,649 тыс. грн, для грузовых автомобилей –12,08тыс. грн и 22,8 тыс. грн соответственно.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.