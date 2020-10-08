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Количество страховщиков-нарушителей нормативов выросло – НБУ
16:21 08.10.2020 |
На конец первого полугодия 2020 года 57 страховщиков не выполняют 100% норматива платежеспособности и достаточности капитала, 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн и 36 страховщиков нуждаются реструктуризации активов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что страховщики, которые подали отчетность, показали рост страховых премий на 4,4%. Общий объем страховых премий составил 21 млрд грн.
"В то же время премии по страхованию жизни росли быстрее - на 10% и составили 2,3 млрд грн. Уровень страховых выплат в первом полугодии составил 35% по сравнению с около 25% в предыдущие периоды", - говорится в сообщении.
"Количество страховщиков-нарушителей нормативов возросло. На конец первого полугодия 57 страховщиков не выполняют 100% норматива платежеспособности и достаточности капитала.
Причина - 30 июня закончился переходный период для расчета норматива платежеспособности и достаточности капитала страховщиков. Дефицит приемлемых активов составляет 1,6 млрд грн (58% текущего дефицита). 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн и 36 страховщиков требуют реструктуризации активов", - добавили в Нацбанке.
При этом, доля денежных средств и государственных ценных бумаг возросла с 58,5% до 64,1% за 1,5 года. Также выросла доля остатков компаний в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (с 2,4 млрд грн до 3,3 млрд грн). В то же время в 2 раза уменьшилась доля дебиторской задолженности.
"Негативными тенденциями в обеспечении достаточности капитала является рост доли недвижимого имущества (с 6,7% до 10%) и денежных средств на текущих счетах (с 6,6% до 8%).
На конец полугодия 23 страховые компании нарушают норматив покрытия страховых резервов, 8 из них нарушают его уже 2 квартала подряд с дефицитом 0,29 млрд грн (46% общего дефицита).
22 из 23 страховщиков-нарушителей имеют 3 и 4 уровень общественной важности, 1 страховщик портфель автоцивилки с дефицитом 1,4 млрд грн. Всего 60 страховщиков нарушают требования (включая нарушение второстепенных нормативов, которые либо поглощаются базовыми, либо являются несущественными и не раскрывают сути рисков)", - отметили в регуляторе.
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