Страховщики-члены МТСБУ за 8 мес. увеличили количество договоров ОСАГО на 2,5%, платежи на 23%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-август этого года его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 22,95% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 4,044 млрд грн.
Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за восемь месяцев возрос на 8,17% - до 1,75 млрд грн. В том числе 331 млн грн выплачен с использованием "европротокола", что на 17,07% больше, чем за 8 мес.-2019.
Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 2,45% - до 91,563 тыс., из них с использованием "европротокола" –30,730 тыс. (+2,41%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.