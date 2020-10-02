Страховщики-члены МТСБУ за 8 мес. увеличили количество договоров ОСАГО на 2,5%, платежи на 23%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-августе 2020 года заключили 5,575 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 2,47% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-август этого года его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 22,95% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 4,044 млрд грн.

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за восемь месяцев возрос на 8,17% - до 1,75 млрд грн. В том числе 331 млн грн выплачен с использованием "европротокола", что на 17,07% больше, чем за 8 мес.-2019.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 2,45% - до 91,563 тыс., из них с использованием "европротокола" –30,730 тыс. (+2,41%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.