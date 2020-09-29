Украинские страховщики в I пол.-2020 сократили сбор платежей через посредников-резидентов на 29,7% - НБУ

За этот период через посредников-резидентов было заключено 386 договоров страхования, тогда как за аналогичный период годом ранее - 18,937 тыс. Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг сократилась в 4,4 раза - до 3,210 млн грн.
В то же время перестраховочные платежи, полученные страховщиками-резидентами по 62 договорам перестрахования, заключенными брокерами, составили 14,832 млн грн
По данным НБУ, перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 117 договорам 525,836 млн грн, в то время как в первом полугодии-2019 по 112 договорам - 347,071 млн грн.
Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-нерезидентами, составили 276,319 млн грн.
Показатели вознаграждения брокеров НБУ не приводит.
Как сообщалось, страховые компании Украины в январе-июне 2020 года собрали чистые премии на сумму 18,688 млрд грн, что на 7,1% меньше, чем за тот же период годом ранее. Объем валовых страховых премий, собранных страховщиками, составил 21,008 млрд грн (-23%).
По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2020 года составляет 215, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 249, в том числе СК "life" – 20 (26).