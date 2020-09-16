Средняя выплата по ОСАГО в I пол.-2020 возросла на 5% - до 18,3 тыс. грн - МТСБУ

В Украине средняя выплата по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в январе-июне 2020 года составила 18,271 тыс. грн, что на 5,01% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины на сайте.

При этом отмечается, что средняя стоимость полиса ОСАГО составила 685 грн, в то время как в первой половине 2019 года - 664 грн.

Со ссылкой на генерального директора МТСБУ Владимира Шевченко сообщается, что в 7,1% страховых случаев сумма имущественного вреда превышала 100 тыс. грн, тогда как в 2019-м таких событий было только 4%.

"Эти данные подчеркивают важность повышения страховых сумм (на 30%), что произошло по инициативе МТСБУ в сентябре прошлого года, и необходимость обеспечения дальнейшего их приближения к европейским размерам путем изменения норм, заложенных в закон "Об ОСАГО", - отмечает Шевченко

Согласно сообщению, в январе-июне-2020 МТСБУ осуществило 3,154 тыс. выплат из гарантийных фондов Бюро на общую сумму более 104,3 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель незначительно уменьшился - на 4,3%, при этом сумма выплат выросла на 10,6%.

Наибольшее количество выплат осуществлено за вред, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (ставших виновниками ДТП без наличия действующего полиса ОСАГО) - 1,931 тыс. выплат на сумму 68,6 млн грн. Количество выплат по этой статье возросло на 23,2%, а сумма выплат - на 25,7%.

Шевченко отметил успешную работу системы добровольного прямого урегулирования убытков (ПВЗ), которая стала возможной, в том числе, благодаря полной автоматизации взаиморасчетов между страховщиками-участниками системы. По состоянию на конец первого полугодия 2020 года в систему ПВЗ вошли 15 страховых компаний, доля которых по количеству заключенных договоров ОСАГО составила около 28%, по сумме премий - около 35%. За время работы ПВЗ принято решение об урегулировании 26,8 тыс. страховых требований (14,4% от общего количества) на сумму 448,1 млн грн (14,1% от общей суммы). Средний срок урегулирования в рамках системы ПВЗ меньше, чем общий - 54 дня.

По словам Шевченко, ключевыми направлениями развития ОСАГО на ближайший период, в частности, являются обеспечение технологических средств контроля за наличием полисов ОСАГО, постепенное увеличение страховых сумм, реализация требований Евродирективы 2009/103 / ЕС (до 20 млн грн за вред, причиненный жизни и здоровью, и 8 млн. грн – за причиненный ущерба имуществу).