Страховщики Украины за 6 мес. увеличили валовые платежи на 4,4%

Страховые компании Украины, подавшие отчетность в Национальный банк Украины (188 СК), в январе-июне 2020 года собрали 21 млрд грн валовых страховых премий, что на 4,4% больше, чем эти же компании собрали за аналогичный период 2019 года.

Такие данные обнародовала руководитель по вопросам надзора за страховым рынком департамента страхового надзора НБУ Наталия Гудыма в ходе XX Международного финансового форума, который проходит 10-11 сентября в Одессе

Рисковые компании собрали 18,714 мдрд грн, компании по страхованию жизни - 2,294 млрд грн.

По ее словам, на 30 июня в Украине зарегистрировано 215 страховых компаний, 10 из которых находятся на территории не подконтрольной территории, восемь подали заявления об аннулировании лицензий. Всего в первом полугодии 2020 года с рынка ушили 20 страховых компаний и появились две новые.

Компании, подавшие отчеты за шесть месяцев осуществили страховых выплат на сумму 7,278 млрд грн, в то время как за январь-июнь прошлого года 6,640 млрд грн. Уровень выплат составил 35%

Общий размер активов страховых компаний на 30 июня составил 61,975 млн грн, из них приемлемые активы - 47,341 млрд грн, резервы - 31,359 млрд грн.

По словам Гудымы, доля входящего перестрахования за шесть месяцев в общем объеме собранных премий уменьшилась с 25% до 9%, исходящего с 33% до 20%.