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Количество страховых компаний в Украине во II кв. сократилось на 10 - до 215
11:25 08.09.2020 |
Общее количество страховщиков в Украине за апрель-июнь 2020 года сократилось на 10 - до 215 компаний, из которых 196 специализируются на рисковом страховании (на 31 марта 2020 года - 203), 19 - на страховании жизни (22).
Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 30 сентября в Украине зарегистрировано 63 страховых брокера.
Ранее, центробанк на Facebook-странице сообщил, что семь страховых компаний, доля которых на рынке по сбору премий составляет 7%, а выплаты около "нуля", добровольно подали заявления об аннулировании лицензий. Также отмечалось, что на страховом рынке продолжается процесс консолидации, и после ухода этих компаний сектор "просядет" в цифрах, но это точно не скажется на его содержании.
Как сообщалось, согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.
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