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Полисы автогражданки. Украинцы стали реже жаловаться на страховые компании
12:37 26.08.2020 |
Во втором квартале в Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины поступило 376 жалоб от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний в сфере автогражданки, что на 54 жалобы (на 12,6%) меньше, чем в первом квартале. Об этом сообщила пресс-служба МТСБУ.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество жалоб во втором квартале 2020 уменьшилось на 73 (или на 16,3%).
На какие компании жалуются чаще всего
Самый высокий уровень жалоб зафиксирован на страховые компании АСКА (15,1%) и Омега (11,9%).
Ни одной жалобы не поступало на работу двенадцати страховщиков: Граве Украина, Оранта-Сич, Интер-Полис, СО Гарантия, Глобал Гарант, Ван Клик, Казна, СГ Оберег, Юнивес, Колоннейд Украина, Мотор-Гарант, АСКО-Медсервис.
В предыдущем квартале таких страховых компаний было всего восемь.
Что такое МТСБУ
Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины - это некоммерческая организация, объединяющая страховые компании, которые занимаются обязательным страхованием ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
МТСБУ работает в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
МТСБУ выполняет гарантийные и координационные функции в сфере автогражданки.
Как МТСБУ оценивает страховые компании
Ежеквартально МТСБУ размещает на своем сайте графический информер "светофор". При помощи цветовой индикации он показывает оценку каждого страховщика по трем основным показателям: "общая оценка деятельности", "качество урегулирования", "уровень жалоб".
В соответствии с этим графическим информером, во втором квартале 2020 года увеличилось количество страховщиков, получивших наивысшую (зеленую) оценку по всем трем показателям. Количество таких компаний составило 26 (против 25 в первом квартале).
Как и в первом квартале, во втором ни одна страховая компания не получила "красный свет" по показателю "оценка деятельности страховщика" и лишь три страховые компании имеют по этому показателю "желтый свет" (это на две СК меньше, чем в первом квартале).
Только одна страховая компания получила неудовлетворительную оценку по показателю "качество урегулирования убытков" (в первом квартале таких компаний было четыре).
По показателю "уровень жалоб от пострадавших и страхователей" во втором квартале количество неудовлетворительных оценок составило пять (это на две меньше, чем в первом квартале).
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