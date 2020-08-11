Премии по «Зеленой карте» в Украине за 6 мес. сократились на 36,4%, количество договоров - на 40,8% - МТСБУ

Согласно сообщению, на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период снизилось на 40,79% - до 296,9 тыс.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 37,33% - до EUR9,434 млн, тогда как количество оплаченных требований - на 27,96%, до 3,263 тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.