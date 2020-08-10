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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страховщики-члены МТСБУ за 6 мес. увеличили количество договоров ОСАГО на 0,21%, платежи на 20,1%

15:48 10.08.2020 |

Страхование

 

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-июне 2020 года заключили 4,033 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 0,21% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-июнь этого года его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 20,09% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 2,916 млрд грн.

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за шесть месяцев возрос на 6,94% - до 1,286 млрд грн. В том числе 222,3 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 10% больше, чем за шесть месяцев 2019 года.

Бюро также зафиксировало увеличение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 0,93% - до 67,841 тыс., из них с использованием "европротокола" -22,787 тыс. (увеличение на 4,76%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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