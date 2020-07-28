Страховщики ОСАГО настаивают на отклонении законопроекта, приравнивающего средства МТСБУ к публичным

Страховщики ОСАГО настаивают на отклонении законопроекта №3829 о внесении изменений в закон "Об открытости использования публичных средств", в котором предлагается приравнять средства частных страховых компаний-членов МТСБУ к публичным средствам, сообщается в пресс-релизе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

"Анализ содержания законопроекта позволяет констатировать, что поставленные в нем вопросы противоречат Конституции Украины, Бюджетному кодексу и законам Украины "О страховании" и "Об ОСАГО ", - отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что средства МТСБУ не являются публичными, поскольку имеют другой источник - средства частных страховых компаний-членов Бюро. Источники формирования фондов МТСБУ определены в законе "Об ОСАГО". В перечне источников отсутствуют бюджетные средства, исключается возможность дополнения перечня публичных средств средствами МТСБУ.

Кроме того, МТСБУ является юридическим лицом, которое содержится за счет средств страховщиков (согласно ст. 13 закона "О страховании"). Деятельность МТСБУ также урегулирована отраслевым законом "Об ОСАГО" (ст. 39), таким образом порядок и условия формирования, централизованных страховых резервных фондов уже урегулированы отдельным законом.

Кроме того, согласно ст. 43 закона "Об ОСАГО", средства, уплаченные страховщиками в централизованные страховые резервные фонды МТСБУ, являются средствами страховых резервов по ОСАГО, то есть частной собственностью страховщиков-членов МТСБУ, а Бюро осуществляет управление централизованными страховыми резервными фондами, которые создаются при МТСБУ для обеспечения выполнения возложенных на него функций.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время профессиональные объединения участников рынка, Ассоциация "Страховой бизнес" и "Лига страховых организаций Украины", готовят письмо в парламент с подробным обоснованием позиции представителей рынка ОСАГО по нормам законопроекта №3829 и просьбой отклонить документ.

По словам генерального директора ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, в пояснительной записке к законопроекту речь идет о том, что требования, заложенные в документе, вызваны общественной необходимостью обеспечения публичного доступа и информационной открытости использования публичных средств, т.е. средств налогоплательщиков Украины, расходуемых МТСБУ. "Однако средства МТСБУ ни в коем случае не являются "средствами налогоплательщиков" - это отдельный вопрос, который представители МТСБУ и рынка уже разъяснили депутатам профильного комитета в ходе встречи по поводу этого законопроекта", - отметил он.

Черняховский также обращает внимание, что МТСБУ по собственной инициативе уже несколько лет обеспечивает доступность и прозрачность информации о показателях своей деятельности и компаний-членов Бюро, которые осуществляют страхование ОСАГО, при этом предоставляется гораздо более детализированная информация, чем установлено требованиями действующего законодательства.

Информация об использовании средств гарантийных фондов МТСБУ также является публичной: она регулярно (ежеквартально) анализируется и публикуется на сайте МТСБУ, на странице Бюро в социальных медиа, в СМИ. Таким образом, замечания о недостаточности разоблаченной информации по этому вопросу являются абсолютно безосновательными, она доступна каждому гражданину страны, отмечает Черняховский.