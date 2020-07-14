Украинцы активно переходят на e-полисы «автогражданки». Рост на 224%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинцы активно переходят на e-полисы «автогражданки». Рост на 224%

09:24 13.07.2020 |

Страхование

 

В январе-июне 2020 года количество электронных договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) составило более 1,3 млн штук, что на 224% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Сумма премий по таким договорам в первом полугодии 2020-го увеличилась на 288% и составила 1,12 млрд грн.

При этом во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом количество электронных полисов увеличилось на 42% до почти 780 000 штук.

Всего с начала работы системы (февраль 2018 года) общее количество электронных договоров ОСАГО составило 2,7 млн штук, а сумма премий по ним составила 2,2 млрд грн.

Компаниями-лидерами по количеству заключенных электронных договоров за первое полугодие 2020 года являются:

- СК Княжа (172 083 договора и 112,5 млн грн страховых платежей);

- СК ПЗУ Украина (119 571 договор и 115,7 млн грн страховых платежей);

- СК Ю.Ес.Ай (103 408 договоров и 85,2 млн грн страховых платежей).

86% от общего количества электронных полисов заключили компании, входящие в топ-20 страховщиков.

В настоящее время МТСБУ работает над переводом в электронный формат страхового сертификата "Зеленая карта".

Генеральная Ассамблея Совета Бюро "Зеленая карта" ранее решила, что с 1 июля 2020 года страны-члены Бюро начнут постепенно применять черно-белый формат бланка международного сертификата "Зеленая карта" для того, чтобы электронный полис можно было распечатать на обычных принтерах. Это шаг к переводу в электронную форму документооборота в рамках системы "Зеленая карта".

Такой переход планируется и в украинском сегменте "Зеленой карты". Варианты технической реализации перехода рассматривает рабочая группа МТСБУ.

В МТСБУ называют карантин одной из причин значительного увеличения количества полисов, оформляемых в электронном виде.

"Украинцы почувствовали, что от возможности удаленно заключить договор или оформить ДТП, напрямую зависит безопасность и здоровье их и окружающих. Ситуация, связанная с пандемией и ее последствиями, мотивировала нас еще больше сфокусироваться на дальнейшем внедрение диджитальних инноваций", - сказал гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.

В планах бюро также постепенное введение удаленного урегулирования страховых событий в ОСАГО.

По данным МТСБУ, за январь-май 2020 года общее количество договоров ОСАГО, которые начали действовать, составило 3,288 млн штук. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (3,364 млн штук).

В то же время сумма начисленных страховых платежей за пять месяцев 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17,1% до 2,368 млрд грн. Сумма страхового возмещения по урегулированным требованиям в январе-мае 2020 года составила 1,077 млрд грн, что на 5,3% больше, чем за пять месяцев 2019 года.

Соответствующих статистических данных за январь-июнь 2020 года МТСБУ пока не обнародовало.

* В мае МТСБУ сообщило о том, что в первом квартале количество жалоб на страховщиков ОСАГО выросло на 22% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

* В апреле нынешнего года украинцы приобрели рекордное количество е-полисов "автогражданки" - 250 000 штук.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ПО РУБРИКАМ

13.07 Райффайзен Банк Аваль запустил новое позиционирование с использованием бренда-кода «Райф»

13.07 Министр экономики Петрашко ожидает изменения монетарной политики при новом главе Нацбанка

13.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.07.20

13.07 Доллар 13 июля торгуется без единой динамики к иене и евро в ожидании статистики из США

13.07 Остаток средств на корсчетах банков 13.07.20

13.07 Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка

13.07 Биржи АТР 13 июля закрылись ростом в пределах 3,5% вслед за рынками США

13.07 Справочный курс гривны 13 июля понижен на 14,53 коп до 27,0855 грн/$1

13.07 FATF выразила обеспокоенность растущей популярностью стейблкоинов

13.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.07.20

13.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.07.2020

13.07 Украинцы активно переходят на e-полисы «автогражданки». Рост на 224%

13.07 Против Порошенко открыли 4 дела по обращению Коломойского по поводу «Приватбанка»

13.07 Золото 13 июля продолжает дорожать на неопределенности вокруг пандемии

13.07 Нацбанк упростил требования к регистрации платежных систем

• дальше…

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Рада приняла в 1-м чтении законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий

13.07 Рада поддержала в 1-м чтении законопроект о продаже э/э «Энергоатомом» по долгосрочным договорам

13.07 Рада одобрила повышение штрафов за нарушение правил движения

13.07 Рада одобрила законопроект о расширении помощи по частичной безработице

13.07 «Приват» 13 июля повысил цены на автогаз

13.07 Рада провалила обещанную Зеленским новую программу кредитов для бизнеса

13.07 Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн

13.07 Министр экономики Петрашко ожидает изменения монетарной политики при новом главе Нацбанка

13.07 Укрэнерго согласовало незначительное увеличение производства электроэнергии атомными станциями

• дальше…

13.07 Ливанцы – молодцы? Или Ливан как пример Украине

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Дуда выиграл президентские выборы в Польше

13.07 Болгария и Хорватия приблизились к переходу на евро

13.07 Использующие китайское оборудование компании лишатся госконтрактов в США

13.07 США объявили о повышении пошлин на ряд товаров из Франции

13.07 Азербайджан и Армения сообщили о столкновении на границе. Убиты четверо азербайджанских военных

13.07 Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

13.07 Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

13.07 В Иране назвали неверную настройку радара причиной обстрела украинского лайнера

13.07 Газпромовский «Голубой поток» простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса. Анкара наращивает закупки сжиженного газа

10.07 Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

10.07 Еврогруппа избрала новым президентом министра финансов Ирландии

10.07 России вновь не удалось провести в ООН резолюцию по Сирии

10.07 В Аргентине создан водородный консорциум

• дальше…

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

09.07 Все местные дороги должны быть переданы на баланс «Укравтодора» - Зеленский

08.07 Госгеокадастр временно приостановил регистрацию земучастков на период кадровых изменений

08.07 Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

08.07 Вагиф Алиев купил «Книжный рынок» на Петровке. Когда там появится новый ТРЦ?

08.07 Киевсовет заставил КГГА и коммунальщиков рассекретить все договора

03.07 «Большая тройка» мобильных операторов запустила 4G еще на 8 станциях киевского метро

03.07 Нормы излучения мобильных вышек в Украине повысят

02.07 Ожидания инвесторов в Украине снизились до уровня 2015 года - опрос ЕБА

02.07 Пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях, – Криклий

01.07 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

• дальше…

13.07 Неувязочка вышла. Почему у Зеленского передумали назначать дату выборов

13.07 Наступление на язык: Зачем «слуги» заставляют Зеленского работать на Бойко и Медведчука

13.07 Шмыгаль передумал назначать вице-премьером директора фирмы военного академика из России

13.07 Рада провалила обещанную Зеленским новую программу кредитов для бизнеса

13.07 Рада увеличила расходы на проведение выборов на почти 1,3 млрд грн

13.07 Неправильный «приспособленец»: Почему советник Ермака Подоляк наехал на Сенцова

13.07 Разочарование Кремля. Виталий Портников – о театре абсурда

13.07 Конец децентрализации. Зачем Зеленский забирает у местных властей все дороги

13.07 Суд не стал рассматривать иск ФГВФЛ к Рожковой и экс-топам Платинум Банка

13.07 Против Порошенко открыли 4 дела по обращению Коломойского по поводу «Приватбанка»

13.07 Деньги Мирового Банка не пришли?

13.07 Различные мотивы у Ермака и Резникова: Почему все резко заговорили об изменении Минских соглашений

10.07 Нидерланды подадут иск против РФ в ЕСПЧ из-за сбитого над Донбассом МН17

10.07 Дела против Порошенко. Станут ли показания Олега Корецкого «Уотергейтом Зеленского»

10.07 Натянуть сову на глобус. Что не так с предложением Хомчака по численности нашей армии

• дальше…

13.07 Джек Ма продал акции Alibaba на сумму 8,2 млрд долларов

13.07 Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

13.07 Apple призвала не заклеивать камеры ноутбуков

10.07 Учёные снова придумали, как повысить срок эксплуатации литиево-ионных батарей

09.07 Европейский суд усилил права пострадавших в «дизельном скандале»

09.07 Mercedes-Benz рассказал о мультимедийке нового S-Class

09.07 Смарт-телевизоры Samsung смогут отображать тексты песен в Apple Music синхронно с воспроизведением

09.07 Стало известно, сколько экс-глава Nissan заплатил за побег из Японии

09.07 Мотоциклы BMW будут самостоятельно поддерживать скорость и дистанцию на дороге

08.07 Qualcomm представила Snapdragon 865 Plus: первый мобильный процессор с частотой выше 3 ГГц

08.07 Раскрыт электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback

08.07 Bentley добавила новому Flying Spur четырехместный салон

08.07 AnTuTu опубликовал глобальный рейтинг самых производительных смартфонов июня 2020-го

07.07 Самый узнаваемый хот-род всех времен выставят на продажу

07.07 Bentley Bentayga поменяли внешность. Теперь он похож на Continental

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно