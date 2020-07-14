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Украинцы активно переходят на e-полисы «автогражданки». Рост на 224%
09:24 13.07.2020 |
В январе-июне 2020 года количество электронных договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) составило более 1,3 млн штук, что на 224% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.
Сумма премий по таким договорам в первом полугодии 2020-го увеличилась на 288% и составила 1,12 млрд грн.
При этом во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом количество электронных полисов увеличилось на 42% до почти 780 000 штук.
Всего с начала работы системы (февраль 2018 года) общее количество электронных договоров ОСАГО составило 2,7 млн штук, а сумма премий по ним составила 2,2 млрд грн.
Компаниями-лидерами по количеству заключенных электронных договоров за первое полугодие 2020 года являются:
- СК Княжа (172 083 договора и 112,5 млн грн страховых платежей);
- СК ПЗУ Украина (119 571 договор и 115,7 млн грн страховых платежей);
- СК Ю.Ес.Ай (103 408 договоров и 85,2 млн грн страховых платежей).
86% от общего количества электронных полисов заключили компании, входящие в топ-20 страховщиков.
В настоящее время МТСБУ работает над переводом в электронный формат страхового сертификата "Зеленая карта".
Генеральная Ассамблея Совета Бюро "Зеленая карта" ранее решила, что с 1 июля 2020 года страны-члены Бюро начнут постепенно применять черно-белый формат бланка международного сертификата "Зеленая карта" для того, чтобы электронный полис можно было распечатать на обычных принтерах. Это шаг к переводу в электронную форму документооборота в рамках системы "Зеленая карта".
Такой переход планируется и в украинском сегменте "Зеленой карты". Варианты технической реализации перехода рассматривает рабочая группа МТСБУ.
В МТСБУ называют карантин одной из причин значительного увеличения количества полисов, оформляемых в электронном виде.
"Украинцы почувствовали, что от возможности удаленно заключить договор или оформить ДТП, напрямую зависит безопасность и здоровье их и окружающих. Ситуация, связанная с пандемией и ее последствиями, мотивировала нас еще больше сфокусироваться на дальнейшем внедрение диджитальних инноваций", - сказал гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко.
В планах бюро также постепенное введение удаленного урегулирования страховых событий в ОСАГО.
По данным МТСБУ, за январь-май 2020 года общее количество договоров ОСАГО, которые начали действовать, составило 3,288 млн штук. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (3,364 млн штук).
В то же время сумма начисленных страховых платежей за пять месяцев 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17,1% до 2,368 млрд грн. Сумма страхового возмещения по урегулированным требованиям в январе-мае 2020 года составила 1,077 млрд грн, что на 5,3% больше, чем за пять месяцев 2019 года.
Соответствующих статистических данных за январь-июнь 2020 года МТСБУ пока не обнародовало.
* В мае МТСБУ сообщило о том, что в первом квартале количество жалоб на страховщиков ОСАГО выросло на 22% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.
* В апреле нынешнего года украинцы приобрели рекордное количество е-полисов "автогражданки" - 250 000 штук.
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