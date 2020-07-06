Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в мае сократили сбор платежей на 24,1%

Страховые компании - члены Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), специализирующиеся на рисковом страховании и участвующие в проекте "Открытое страхование", в мае 2020 года собрали 662 млн грн страховых платежей, что на 24,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, выплатили 211,1 млн грн (-23,9%).

Как сообщается на сайте ЛСОУ, в целом в январе-мае 2020 года компании собрали валовые страховые платежи на сумму 3,8 млрд грн.

Объем поступлений страховых премий в мае увеличился на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 205,6 млн грн, объем валовых страховых выплат уменьшился на 0,5% - до 80,7 млн грн . Уровень страховых выплат уменьшился на 2,9 п.п. - до 39,2%.

Объем поступлений по ДМС в мае увеличился на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 138,7 млн грн, объем валовых страховых выплат уменьшился на 20,5% - до 66,8 млн грн). Уровень страховых выплат уменьшился на 18,6 п.п. - до 48,2%.

При этом объем поступлений по ОСАГО в мае увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 106,4 млн грн, объем валовых страховых выплат уменьшился на 16,8% до 42,10 млн грн . Уровень страховых выплат уменьшился на 8,2 п.п. до 39,6%.

Также сообщается в структуре валовых страховых премий собранных компаниями в январе-мае 2020 года , наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как добровольное имущественное страхование – 1,845 млрд грн (48,3%) и добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) – 1,082 млрд грн. (28,3%). Валовые страховые премии по негосударственному обязательному страхованию составили 708 млн. грн (18,5%), по добровольному страхованию ответственности -184,3 млн грн (4,8%).

Валовые страховые выплаты по итогам января-мая 2020 составили 1,4 мдрд грн.

В структуре валовых страховых выплат наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования как добровольное имущественное страхование – 618,3 млрд грн (43%) и добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) – 529,8 млн грн (36,8%). Валовые страховые выплаты по негосударственному обязательному страхованию составили 280,1 млн грн. (19,5%), по добровольному страхованию ответственности – 10,80 млн грн (0,8%).

Участие в проекте "Открытое страхование" для страховых компаний, осуществляющих страхование видов иных, чем страхование жизни, в 2019 году приняли "Альянс", "Арсенал Страхование", "ВиДи-Страхование", "Евроинс Украина", "Интерэкспресс", "Мотор-Гарант", "Нефтегазстрах", "Нико страхование", "ПЗУ Украина", "Провидна", "Просто-Страхование", "Теком", "Украинская аграрно-страховая компания", "Укрфинстрах", "Уника", "Ю.Эс.Ай".