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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страховщики-члены МТСБУ за 5 мес. сократили количество договоров ОСАГО на 2,3%, увеличили платежи на 17%

12:33 06.07.2020 |

Страхование

 

Страховые компании - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-мае 2020 года заключили 3,288 млн договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь-май его члены увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 17,1% по сравнению аналогичным прошлогодним периодом - до 2,368 млрд грн.

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за пять месяцев возрос на 5,3% - до 1,077 млрд грн. В том числе 184,9 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 1,8% больше, чем за пять месяцев 2019 года.

Бюро также зафиксировало сокращение количества урегулированных требований о страховом возмещении на 0,4% - до 57,1 тыс., из них с использованием "европротокола" –19,079 тыс. (сокращение на 6,9%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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