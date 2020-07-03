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Объем премий по договорам «Зеленая карта» в Украине за 5 мес. сократился на 35,3%, количество договоров - на 34% - МТСБУ
14:49 03.07.2020 |
Сумма начисленных страховых премий по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями - членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-мае 2020 года сократилась на 35,26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 477,152 млн грн.
Согласно сообщению на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров "Зеленая карта" за этот период снизилось на 34,04% - до 259,061 тыс.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 44,52% - до EUR6,907 млн, тогда как количество оплаченных требований - на 22,35%, до 2,567 тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
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