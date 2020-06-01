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Страховщики Украины I кв. сократили сбор валовых премий на 13,4% и увеличили выплаты на 13,2%
21:45 01.06.2020 |
Страховые компании Украины в январе-марте 2020 года собрали валовые страховые премии на сумму 11,548 млрд грн, что на 13,4%, или 1,782 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), объем чистых премий за отчетный период составил 9,668 млрд грн, что на 0,1% меньше, чем за первый квартал 2019 года.
Регулятор отмечает, что снижение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования, в частности, в страховании имущества - на 43%, страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 49,2%, страховании ответственности перед третьими лицами - на 41,1%, груза и багажа - на 39,1%, финансовых рисков - на 19,3%.
Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях в первом квартале составил 83,7%, что на 11,1 п.п. больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
За первый квартал страховщики также выплатили 3,659 млрд грн чистых страховых выплат (на 12,6% больше). Уровень чистых выплат увеличился с 33,6% до 37,8%.
Валовые страховые выплаты за этот период выросли на 13,2% - до 3,750 млрд грн. Уровень валовых выплат возрос с 24,8% до 32,5%.
Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается в автостраховании (на 10,2%), медицинском страховании (на 18,4%), страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений (в два раза). При этом выплаты по страхованию от несчастных случаев уменьшились на 45,6%, по страхованию финансовых рисков - на 6%, имущества - на 9,6%.
Операции исходящего перестрахования за январь-март уменьшились на 37,8% - до 2,765 млрд грн за счет снижения перестрахования внутри страны на 48,6% - до 1,881 млрд грн. Кроме того, перестрахование у перестраховщиков-нерезидентов возросло на 12,6% - до 884,2 млн грн.
Выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами, составили 90,9 млн грн, что на 45,4% больше, чем в первом квартале 2019 года, перестраховщиками-нерезидентами - 473,3 млн грн (на 62,2% больше).
Полученные страховые премии от перестраховщиков- нерезидентов сократились на 64,8% до 5,1 млн грн.
Регулятор также сообщает, что за первый квартал объем сформированных страховых резервов вырос на 13,5% - до 31,966 млрд грн. При этом технические резервы увеличились на 12,1% - до 20,841 млрд грн, резервы по страхованию жизни - на 16,1%, до 11,125 млрд грн.
Вместе с тем при увеличении на 3,2% (до 65,115 млрд грн) общих активов страховщиков объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 14,3% (до 47,390 млрд грн). Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 8,9% - до 10,663 млрд грн.
Регулятор также сообщает, что в первом квартале количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) сократилось на 6,9% - до 17,811 млн. Кроме того, количество договоров страхования с физическими лицами сократилось на 9,2% - до 16 млн.
По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2020 года составляло 225, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 265. В том числе 203 специализируются на рисковом страховании (в первом квартале 2019-го - 238) и 22 на страховании жизни (27).
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