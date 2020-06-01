Украинские страховщики жизни в I кв. 2020г увеличили сбор платежей на 22,8% - Нацкомфинуслуг

Лайфовые страховые компании Украины в январе-марте 2020 года собрали 1,253 млрд грн валовых страховых платежей, что на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно сообщению, на сайте Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 95% общего объема страховых платежей поступило от физических лиц, 5% - от юрлиц.

За первый квартал 2020 года количество застрахованных физлиц возросло на 11,8% или на 543,326 тыс. человек до 5,132 млн человек.

За указанный период лайфовые компании выплатили клиентам 146 млн грн, что на 0,1% меньше, чем за тот же период 2019 года

Величина изменения резервов по страхованию жизни составила 851 млн грн, что в 3,7 раз больше, чем годом ранее. В том числе, в частности, инвестиционный доход, который применяется при расчете страховых тарифов -75,1 млн грн (+16,6%), индексация размера страховых сумм 20,5 млн грн (-26,3%).

По итогам первого квартала 2020 года шесть СК Life получили отрицательное значение прироста резервов по страхованию жизни на общую сумму 7,9 млн грн, что связано с досрочным расторжением договоров страхования (по итогам первого квартала 2019 года отрицательное значение задекларировали семь СК "Life" на общую сумму 25,4 млн грн).

Прирост резервов по страхованию жизни составил 858, 9 млн грн. Наибольший прирост страховых резервов по страхованию жизни (более 100 млн грн) задекларировано тремя страховыми компаниями

"Life" в размерах 306,20 мн грн, 204,6 млн грн и 154,30 млн грн (35,7%, 23,8% и 18,0% общего прироста резервов соответственно).

По данным Нацкомфинуслуг, количество лайфовых страховых компаний в Украине по состоянию на конец марта 2020 года сократилось до 22.