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Объем премий по договорам «Зеленая карта» в Украине за 4 мес. сократился на 31,3%, количество договоров - на 23,6% - МТСБУ
11:36 29.05.2020 |
Сумма начисленных страховых премий по договорам международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями - членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе-апреле 2020 года сократилась на 31,29% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 404,6 млн грн.
Согласно сообщению на сайте МТСБУ, количество заключенных договоров " Зеленая карта" за этот период снизилось на 23,64% - до 228,7тыс.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос на 58,12% - до EUR5,842 млн, тогда как количество оплаченных требований - на 30,95%, до 2,107 тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
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