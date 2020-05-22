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Количество жалоб на страховщиков ОСАГО в январе-марте выросло на 22% - МТСБУ
17:41 22.05.2020 |
В январе-марте 2020-го в Моторное бюро от потерпевших и страхователей поступило 430 жалоб.
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) опубликовало итоги деятельности страховых компаний, реализующих автогражданку, за I кв. 2020 года.
Бюро зафиксировало увеличение количества жалоб на действия страховщиков. Так, за январь-март этого года в МТСБУ поступило 430 жалоб от пострадавших и страхователей - это на 77 жалоб больше, чем в 4-м кв. 2019 года. Лидер по количеству жалоб - СК Омега (17,7%).
Больше всего в МТСБУ поступает жалоб на задержку компенсации за ущерб, причиненный в ДТП, сообщил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко. По его словам, Бюро сейчас работает над внедрением системы рассмотрения жалоб на страховщиков ОСАГО ( «омбудсмен по ОСАГО»). Эта услуга для пострадавших будет бесплатной. В Бюро надеются, что она даст возможность решить проблему оперативно, без лишних юридических и судебных расходов для клиентов СК.
Средний срок урегулирования страховых требований в отношении ущерба, причиненного имуществу, продолжает сокращаться. В I кв. он составил 69 дней, что на один день меньше, чем в 4 кв. 2019 года. В рамках системы прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок выплаты значительно снизился (на 6 дней), составив 41 день. Сокращение сроков урегулирования как по системе ПУУ, так и в рамках обычной системы является стабильной тенденцией, говорят в МТСБУ. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (1 кв. 2019) наблюдается существенное улучшение показателей: сроки урегулирования сократились на 21 день (ПУУ) и 7 дней соответственно. В срок до 60 дней страховщики урегулировали 62,4% требований, до 90 дней - 75,2%, до 120 дней - 82,9%.
Всего в I кв. В 2020 страховщики ОСАГО осуществили более 37 500 выплат пострадавшим в ДТП, этот показатель вырос на 10,3%; сумма выплат увеличилась на 15,1% и составила почти 680,3 млн грн.
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