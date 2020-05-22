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МТСБУ понизило стоимость «Зеленой карты» на 4%
08:52 22.05.2020 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 16 мая 2020 года ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.
Согласно сообщению, на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся в сторону понижения на 4%.
Последнее изменение тарифов было 1 апреля 2020 года в сторону повышения на 4,4%, предыдущее, 20 марта, на 4,7%.
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 712 грн (ранее 741 грн), для автобусов - до 2,667тыс. грн (2,785 тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 1,681 тыс. грн (1,748 тыс. грн).
Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,134 тыс. грн (ранее 1,180 тыс. грн), автобусов -3,719 тыс. грн (3,868 тыс. грн), грузовиков -1,681 тыс. грн (2,321 тыс. грн).
Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,032 тыс. грн и 6,235 тыс. грн соответственно, для автобусов - 13,017 тыс. грн и 24,173 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 10,562 тыс. грн и 19,934 тыс. грн соответственно.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 519 грн, один месяц - 763 грн, полгода - 1,757тыс. грн, год - 2,492 тыс. грн.
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
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