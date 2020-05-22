Финансовые новости
- |
- 22.05.20
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Комитет рекомендовал Раде принять закон об изменениях относительно соцстрахования
15:51 21.05.2020 |
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2275 относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.
«Члены Комитета на заседании рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования... Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №2275 во втором чтении и в целом», - говорится в сообщении.
Данным проектом предлагается внести изменения в систему управления общеобязательным государственным социальным страхованием. Соответствующие изменения предполагается внести в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании и Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Предлагается также распространить действие Закона Украины «О предупреждении коррупции» на членов правлений фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, руководителей и работников исполнительных дирекций этих фондов, рабочих органов исполнительных дирекций и их обособленных подразделений, обязав их подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Проектом предлагается также дополнить терминологический аппарат Закона определением содержания термина «медицинское заключение» и того, что электронный реестр листков нетрудоспособности создается как составная часть реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Как сообщал Укринформ, в первом чтении данный законопроект был принят 5 декабря 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках
|Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
|Радикальные «Свои»: Как Береза попытается взять Киев на критике Зеленского
|Постреливают: Что изменилось на Донбассе в течение года Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
|Общее число операций с использованием платежных карточек украинских банков в I кв. увеличилось на 24,5%, сумма - на 15,6% - НБУ
|Просрочка по кредитам в мае выросла
|Депозитные ставки для физлиц 21.05.20
|Исследование: 22% украинцев не имеют банковских счетов
|Комитет рекомендовал Раде принять закон об изменениях относительно соцстрахования
Это интересно
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram