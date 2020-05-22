Комитет рекомендовал Раде принять закон об изменениях относительно соцстрахования

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2275 относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

«Члены Комитета на заседании рассмотрели законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования... Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №2275 во втором чтении и в целом», - говорится в сообщении.

Данным проектом предлагается внести изменения в систему управления общеобязательным государственным социальным страхованием. Соответствующие изменения предполагается внести в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании и Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Предлагается также распространить действие Закона Украины «О предупреждении коррупции» на членов правлений фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, руководителей и работников исполнительных дирекций этих фондов, рабочих органов исполнительных дирекций и их обособленных подразделений, обязав их подавать декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проектом предлагается также дополнить терминологический аппарат Закона определением содержания термина «медицинское заключение» и того, что электронный реестр листков нетрудоспособности создается как составная часть реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Как сообщал Укринформ, в первом чтении данный законопроект был принят 5 декабря 2019 года.