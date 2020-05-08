Страховщики non-life-участники проекта «Открытое страхование» в I кв. сократили платежи на 0,9%, выплаты увеличились на 2,4% - ЛСОУ

Страховые компании-члены Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), специализирующиеся на рисковом страховании и участвующие в проекте "Открытое страхование", в январе-марте 2020 году уменьшили поступления валовых страховых платежей на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2 млрд грн, сообщается на сайте ЛСОУ.

Валовые страховые выплаты по итогам первого квартала увеличились на 2,4% - до 800 млн грн.

Общий объем страховых резервов по состоянию на 31 марта 2020 года увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичной датой 2019 и составил 5,1 млрд грн.

Активы страховых компаний-участников проекта "Открытое страхование" на 31 марта 2020 года увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичной датой 2019 года - до 1,08 млрд грн, а совокупный собственный капитал участников - на 20,7%, до 4,3 млрд грн.

В структуре валовых страховых премий за первый квартал 2020 года наибольший удельный вес принадлежит видам добровольного имущественного страхования – 50,1%. Доля валовых страховых премий по видам добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) составила 27,7%, по негосударственному обязательному страхованию - 15,9%, по добровольному страхованию ответственности - 6,3%.

В структуре валовых страховых выплат за первый квартал 2020 года наибольший удельный вес принадлежит видам добровольного имущественного страхования – 407,3 млн грн (49,2%). Валовые страховые выплаты по видам добровольного личного страхования (кроме страхования жизни) составили 256,8 млн грн (31,0%), по негосударственному обязательному страхованию – 155,9 млн грн (18,8%), по добровольному страхованию ответственности – 7,2 млн грн (0,9%).

По договорам страхования наземного транспорта (КАСКО) поступления страховых премий участников проекта "Открытое страхование" по итогам января-марта 2020 года увеличились на 8,7% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до 585,5 млн грн, валовые выплаты уменьшились на 6,3% - до 277 млн грн. Уровень страховых выплат составил 47,3%.

По договорам добровольного медицинского страхования поступления страховых премий по итогам первого квартала 2020 года увеличились на 26,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года - до 396,6 млн грн, валовые страховые выплаты - на 11,4% до 207,7 млн грн. Уровень страховых выплат составил 52,4%.

По внутренним договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) поступления страховых премий по итогам января-марта 2020 года увеличились на 12,5% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до 251,5 млн грн, валовые страховые выплаты - на 7,8% до 148,1 млн грн. Уровень страховых выплат составил 58,9%.

Участие в проекте "Открытое страхование" для страховых компаний, осуществляющих страхование видов иных, чем страхование жизни, в первом квартале 2020 года приняли "Азинко", "Альянс", "Арсенал Страхование", "ВиДи-Страхование", "Евроинс Украина", "Интерэкспресс", "Мотор-Гарант", "Нефтегазстрах", "Нико страхование", "ПЗУ Украина", "Просто-Страхование", "Теком", "Укрфинстрах", "Уника", "Ю.Эс.Ай", Украинская военно-страховая компания".

Проект "Открытое страхование" основан ЛСОУ в 2008 году с целью улучшения стандартов раскрытия информации о деятельности участников страхового рынка, публичного объявления финансовых показателей, соблюдение политики прозрачной деятельности и доступности информации.