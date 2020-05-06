Страховщики-члены МТСБУ в I кв.-2020 увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20,3%, выплаты - на 15,1%

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе-марте 2020 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,28% по сравнению с этим же периодом 2019 года - до 1,3 млрд грн.

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, количество договоров ОСАГО в первом квартале возросло на 0,55% - до 1,776 млн.

Общий объем начисленных страховых возмещений по внутренним договорам страхования возрос на 15,15% - до 684,3 млн грн. В том числе более 123 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 12,8% больше, чем за январь-март 2019 года.

Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении на 10,3% - до 37,527 тыс., из них с использованием "европротокола" - 13,041 тыс. (рост - 10,35%).

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 49 страховых компаний.