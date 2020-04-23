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Нацбанк планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний
15:56 23.04.2020 |
Национальный банк планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний, а именно 32 млн грн - для non-life компаний, и 48 млн грн - для life компаний.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"Если говорить о том, что сразу ждет страховые компании с момента начала регулирования рынка Национальным банком с 1 июля 2020 года, то это проверка выполнения ими распоряжения Нацкомфинуслуг №850 относительно достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года. Все остальные требования появятся только после принятия новой редакции закона о страховании. НБУ планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний. Это 32 млн грн - для non-life компаний, 48 млн грн - для life компаний", - говорится в сообщении.
Появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики, для них размер капитала будет 48 млн грн, а также ряд компаний, осуществляющих деятельность по страхованию ответственности, страхование кредитов и поручительств. У них тоже будут требования в размере 48 млн грн.
"В предфазе перехода из многочисленных видов лицензий на единую лицензию, как это предусмотрено новой моделью регулирования, а также замены видов страхования на классы, мы просто передадим лицензии действующим страховым компаниям, поэтому перелицензирования не будет", - отметили в регуляторе.
НБУ не будет требовать от каждой страховой компании такого объема структуры корпоративного управления, который существует в банках.
"Но мы однозначно считаем, что у страховой компании должен быть орган надзора, функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет: он должен определять стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для менеджмента. В небольших страховых компаниях требования к корпоративному управлению будут более мягкими, чем у крупных участников рынка", - отметили в НБУ.
Как сообщал Укринформ, 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» (№1069-2), или как его еще называют закон о "сплите", целью которого является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг.
Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.
Согласно ему, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 233, в том числе СК «life» - 23 компании, СК «non-life» - 210 компаний.
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