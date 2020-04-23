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Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховщиками из стран-членов ОЭСР
14:21 22.04.2020 |
Регуляторная среда и мировые тенденции рынка международного перестрахования стимулируют страховые компании Украины к сотрудничеству с перестраховщиками стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.
По его словам, в 2019 году произошли значительные изменения в регуляторной среде, инициированные Нацкомфинуслуг. В частности, это дерегуляция процедур регистрации договоров перестрахования и установление дополнительных требований к обязательным критериям и нормативам достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщиков. Усиление лицензионных требований и снятие моратория на проверки способствовали выведению с рынка неплатежеспособных игроков - за 2019 год и три месяца 2020 года из Государственного реестра финансовых учреждений исключено 66 страховщиков, что составило 24% на начало 2019 года. Кроме того, значительное влияние оказала валютная либерализация и стабильность курса национальной валюты.
Залетов отметил, что результатом регуляторных изменений стало усиление сотрудничества отечественных страховщиков в части размещения рисков в перестрахование на рынках ОЭСР. Так на перестраховщиков из этих стран в 2018 году приходилось 91% перестраховочной премии, отданной за рубеж украинскими страховыми компаниями, а уже в 2019 году - 97,1%. Повысилось значение перестраховщиков из стран ОЭСР и в части выплат страховых возмещений. Так, за 2018 год этот показатель составил 95%, а за 2019 год - 97,6%.
Как сообщил Залетов, за 2019 год объем перестраховочной премии, переданной отечественными страховщиками в страны ОЭСР, составил 3,202 млрд грн, а размер выплат перестраховщиками из этих стран - 2,157 млрд грн, что соответственно на 17,4% и 11,9% больше, чем за 2018 год. В основном перестраховываются риски страхования имущества (28,2%), страхования автотранспорта (15,2%), обязательного страхования автогражданской ответственности (15,7%) и авиационного страхования (9,4%).
В 2019 году из 35 стран-членов ОЭСР наиболее активно сотрудничали с Украиной в сфере перестрахования страховщики и специализированные перестраховщики из Германии, на которых пришлось 22,3% объемов премий в этом сегменте, а также Австрии (19,4%), Великобритании (17,3%), Польши (10%), Швейцарии (7%), Франции (6%), США (3,6%), Чехии (3,3%), Италии (1,8%), Ирландии (1,4%), Люксембурга (1,4%) и Бельгии (1,2%), а на остальных пришлось менее 1%.
В страховых выплатах за 2019 год значительная доля участия пришлась на перестраховщиков из Швейцарии (44,4%), Германии (20,2%), Польши (14,9%), Австрии (7,5%), Великобритании (4,1%), Чехии (2,2%), Франции (1,8%) и Италии (1,4%), на остальные - менее 1%.
Как отметил Залетов, рост убыточности перестраховочного портфеля, наблюдаемый в последние годы, может снизить интерес ведущих международных перестраховщиков к рискам из Украины.
Кроме того, пандемия и надвигающаяся глобальная рецессия будут способствовать росту стоимости программ перестрахования и возможного сокращения перестраховочного присутствия стран ОЭСР в нашей стране. Особенно это может отразиться на тех видах страхования, которые обеспечивают выполнение взятых Украиной обязательств согласно международным конвенциям и договорам. Поэтому для сохранения стабильности и инвестиционной привлекательности национального страхового рынка необходимо с учетом опыта и возможностей международных перестраховочных брокеров разработать и реализовать меры, направленные на дальнейшую либерализацию операций перестрахования украинскими страховщиками на международном рынке, считает представитель Нацкомфинуслуг.
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