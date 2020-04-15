Украинские страховщики жизни в 2019г увеличили сбор платежей на 18,4% - Нацкомфинуслуг

Согласно сообщению, на сайте Нацкомиссии по госрегулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 97,1% из общего объема страховых платежей поступило от физических лиц, 2,9% - от юрлиц.

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество застрахованных физлиц возросло на 14,7% - до 5,133 млн грн.

За указанный период лайфовые компании выплатили клиентам 575,9 млн грн, что на 18,3% меньше, чем в 2018 году.

Величина изменения резервов по страхованию жизни составила 1,017 млрд грн, что на 1,4 млн грн меньше, чем годом ранее. Регулятор также отмечает, что основная часть величины изменения резервов по страхованию жизни сформирована по другим договорам накопительного страхования, а именно – 898,9 млн грн.

По итогам-2019 семь СК "Life" получили отрицательное значение прироста резервов по страхованию жизни на общую сумму 76,10 млн грн, что связано с досрочным расторжением договоров страхования (по итогам-2018 отрицательное значение задекларировали восемь СК "life" на общую сумму 60,9 млн грн).

Прирост резервов по страхованию жизни составил 1,093 млрд грн. Наибольший прирост страховых резервов (более 100 млн грн) задекларировали четыре страховые компании "life" в размере 574,3 млн грн, 169,6 млн грн, 146,4 млн грн и 122,3 млн грн соответственно.

По данным Нацкомфинуслуг, количество лайфовых страховых компаний в Украине по состоянию на конец 2019 года сократилось до 23.