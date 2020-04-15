Украинские страховщики в 2019г увеличили сборы платежей через посредников-резидентов на 54% - Нацкомфинуслуг

Украинские страховые компании в 2019 году собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 169,113 млн грн платежей, что на 53,9% больше по сравнению с 2018 годом (109,837 млн грн), сообщила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Согласно сообщению на сайте регулятора, количество заключенных через посредников-резидентов договоров за год увеличилось в 3,5 раза- до 24,745 тыс.

Из общей суммы собранных платежей премии по личному страхованию составили 116,558 млн грн (1,996 тыс. договоров), имущественному – 31,9 млн грн (231), обязательному –13,509 млн грн (22,2 тыс.), страхованию жизни - 3,325 млн грн (33), страхованию ответственности – 3,997 млн грн (279).

Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг в прошлом году увеличилась на 1,9% - до 28,145 млн грн.

По данным Нацкомфинуслуг, страховые платежи, полученные страховщиками-нерезидентами по договорам страхования, составили 9,774 млн грн, что в 3,7 раза больше, чем в 2018 году. Вознаграждение по 36 заключенным договорам составило 771 тыс. грн (в 2018 году - 580 тыс. грн). При этом регулятор отмечает, что за 2019 год выплаты по вышеуказанным договорам не производились.

Перестраховщикам-нерезидентам через брокеров было передано в перестрахование по 258 договорам 920,7 млн грн, что на 17% меньше, чем годом ранее (1,111 млрд грн). При этом были произведены выплаты на сумму 146,316 млн грн, что в 2,64 раза меньше к показателю 2018 года. Вознаграждение брокеров в 2019 году составило 34,618 млн грн (+17,5%).