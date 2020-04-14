Страховщики Украины в 2019г увеличили сбор чистых премий на 15%, валовых - на 7,4% - Нацкомфинуслуг

Страховые компании Украины в 2019 году собрали чистые премии на сумму 39,586 млрд грн, что на 15% больше, чем за 2018 год, сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) на сайте.

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за прошлый год, составил 53 млрд грн (на 7,4% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий зафиксировано почти по всем видам страхования. В частности, в автостраховании КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта" – на 16,5%, в медицинском страховании - на 28,2%, страховании жизни - на 18,4%, в страховании медицинских расходов – на 40,1%, страховании от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 5,5%, страховании имущества – на 2,6%, страховании от несчастных случаев - на 6,7%.

В то же время в 2019 году сократилось страхование финансовых рисков - на 14,4%, авиационного страхования - на 32,4%, страхование ответственности перед третьими лицами - на 12,8%, груза и багажа - на 2,2%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях в 2019 году составил 74,7%, что на 5 п.п. больше по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, по данным регулятора, в 2019 году страховщики Украины выплатили 14,04 млрд грн чистых страховых выплат (на 12,9% больше). Уровень чистых выплат упал до 35,5% с 36,1%.

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты выросли на 11,5% - до 14,338 6 млрд грн. Уровень валовых выплат возрос до 27,1% с 26,1%.

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается в медицинском страховании - на 58,2% и 61% соответственно, добровольном личном страховании - 36,1% и 40%, негосударственном обязательном страховании 39% и 39,4%.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за 2019 год уменьшились на 6,8% - до 16,713 млрд грн за счет снижения на 10,2% перестрахования внутри страны - до 13,415 млрд грн. Кроме того, на 10% - до 3,298 млрд грн возросло перестрахование у перестраховщиков-нерезидентов.

Выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами, составили 297,8 млн грн, что на 30,9% меньше, чем в 2018 году, перестраховщиками-нерезидентами – 2,210 млрд грн (на 9% больше).

Регулятор также сообщает, что за прошлый год объем сформированных страховых резервов вырос на 9,6% - до 29,558 млрд грн. При этом технические резервы увеличились на 9,3% - до 19,285 млрд грн, резервы по страхованию жизни - на 10,1%, до 10,283 млрд грн.

Вместе с тем при увеличении на 0,6% (до 63,866 млрд грн) общих активов страховщиков объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 9,7% (до 44.609 млрд грн). Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 12,4% - до 11 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в 2019 году количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло на 3,6% - до 80,277 млн. Кроме того, на 1,4% увеличилось количество договоров страхования с физическими лицами - до 73,440 млн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2019 года сократилось на 48 и составляет 233, из них СК "life" – 23.