Количество жалоб на страховщиков за 6 мес. увеличилось почти на 3,7% - Нацкомфинуслуг

Лидерами по количеству поступивших жалоб, согласно данным комиссии, стали УАСК "АСКА" (156, довыплачено 3,02 млн грн), СК "Ю.Эс.Ай."(142, довыплачено 29,57 млн грн), СК "Омега" (97, довыплачено 1,88 млн грн), НАСК "Оранта" (98 довыплачено 1,31 млн грн).
По данным Нацкомфинуслуг, на эти компании за указанный период в целом поступило 493 жалоб. Общий объем выплат страховых возмещений по итогам рассмотрения обращений составил 35,8 млн грн.
В целом общий объем выплат страхового возмещения страховыми компаниями по итогам рассмотрения комиссией обращений за указанный период составил 56,67 млн грн.
Как отмечает Нацкомфинуслуг, обращения поступали от физических и юридических лиц, включая народных депутатов, Кабинет министров, Офис президента, парламентские комитеты, министерства и ведомства.