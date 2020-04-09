Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 2019 г. увеличился на 17,4%
19:53 09.04.2020 |
Страховые компании Украины 2019 года получили от физических лиц страховых платежей на сумму 21,632 млрд грн, что на 17,4%, или на 3,201 млрд грн, больше, чем за 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов.
По его словам, по итогам 2019 года в ТОП-10 наиболее востребованных населением Украины страховых услуг вошли: страхование жизни - 4,491 млрд грн (+20,8%), обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) - 4,297 млрд грн (+11,9%), страхование наземного транспорта (КАСКО) - 4,280 млрд грн (+18,9%), медицинское страхование - 1,624 млрд грн (+24,3%), страхование от несчастных случаев - 1,392 млрд грн (+9,3%), страхование в системе "Зеленая карта" - 1,316 млрд грн (+36,5%), страхование имущества - 1,214 млн грн (+8,5%), страхование туристов - 1,187 млрд грн (+52,1%), страхование на случай болезни - 595 млн грн (+37,7%) и страхование финансовых рисков - 436 млн грн (+20,4%).
По его мнению, рост страховых услуг населению в отличие от предыдущих лет связан не с курсовыми разницами, а, прежде всего, с ростом спроса на страхование у граждан, которые активно путешествуют, заботятся о своем здоровье и своих близких, а также думают об обеспечении "финансовой подушки безопасности" в старости. Так, например, в 2019 году количество застрахованных по программам страхования жизни увеличилось на 52,4%, по страхования туристов на 49,3%, по системе "Зеленая карта" - на 50,3%, по страхованию наземного транспорта (КАСКО) - на 67,2%, добровольного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств - на 39,9%.
Он также сообщил, что за 2019 год страховые компании осуществили страховых выплат населению на 6,618 млрд грн, что на 11,9%, или на 705 млн грн больше, чем в 2018 году.
Основная часть страховых выплат населению осуществлена по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) - 2,026 млрд грн (+19,2%), страхования наземного транспорта (КАСКО) - 1,951 млрд грн (+12,4), медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья) - 1,156 млрд грн (+14,1%) и страхования жизни - 576 млн гр (-18,3%).
По мнению Залетова, пандемия коронавируса и глобальная рецессия внесут свои коррективы на рынке розничного страхования. Ожидается серьезная стагнация в сегменте страхования туристов, страхования жизни, страхования в системе "Зеленая карта", страхования наземного транспорта (КАСКО), медицинского страхования и других социально важных видах.
Дальнейшее развитие рынка страховых услуг населению, считает он, зависит не только от принятия антикризисных изменений в законодательство, направленных на ускорение финансовой инклюзии цифровых и мобильных технологий, но и от реальных возможностей страховых компаний привлечь инвестиции для обеспечения безопасности и доступности Insurtech. Кроме того, по мнению члена комиссии, важно вернуться к дискуссии относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, направленных на стимулирование развития добровольного медицинского страхования и корпоративного долгосрочного страхования жизни.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
|Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 2019 г. увеличился на 17,4%
|В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос
|Депозитные ставки для физлиц 09.04.20
|АМКУ разрешил Ярославскому купить банк «Кредит-Днепр»
|Отчет: активность на фьючерсных биржах снизилась на 60% с середины февраля
|КНДР накопила $1,5 млрд в криптовалютах для обхода санкций
|Курс доллара 9 апреля слабо меняется к мировым валютам перед статистикой по безработице в США
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль