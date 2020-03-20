Финансовые новости
- |
- 20.03.20
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МТСБУ с 20 марта вновь повысило стоимость «Зеленой карты» на 4,7%
16:46 20.03.2020 |
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 20 марта 2020 года ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.
Согласно сообщению, на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся в сторону повышения на 4,7%.
Последнее изменение тарифов было 13 марта 2020 года в сторону повышения на 4,9%.
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повышается до 710 грн (ранее 678 грн), для автобусов - до 2,667 тыс. грн (2,548 тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 1,675тыс. грн (1,6 тыс. грн).
Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,130 тыс. грн (ранее 1,080 тыс. грн), автобусов - 3,705 тыс. грн (3,539 тыс. грн), грузовиков - 2,223 тыс. грн (2,123 тыс. грн).
Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,018 тыс. грн и 6,212 тыс. грн соответственно, для автобусов -12,969 тыс. грн и 24,086 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 10,523 тыс. грн и 19,861 тыс. грн соответственно.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 517 грн, один месяц - 760 грн, полгода - 1,744тыс. грн, год -2,483 тыс. грн.
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.
"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Из-за карантина в Украине останавливаются стройки
|Подвинуть Россию на Азове: Какой будет база ВМС в Бердянске
|Зернотрейдеры уходят на карантин
|Конституция на карантине: Спасет ли украинцев от коронавируса «диктатура» Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос банков на наличные евро 20 марта упал до 6 миллионов, – НБУ
|Нацбанк за неделю потратил на поддержку гривни 1,038 млрд долл
|В 2019 году объем инвестиций в блокчейн-компании упал на 33%
|Депозитные ставки для физлиц 20.03.20
|МТСБУ с 20 марта вновь повысило стоимость «Зеленой карты» на 4,7%
|Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ
Это интересно
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
|Участники крупнейшего налогового скандала в истории ФРГ получили условные сроки
|Volkswagen оценил убытки от дизельного скандала в 35 миллиардов евро
|Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
|Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами