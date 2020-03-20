МТСБУ с 20 марта вновь повысило стоимость «Зеленой карты» на 4,7%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 20 марта 2020 года ввело новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Согласно сообщению, на сайте бюро, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта", которые вводятся в сторону повышения на 4,7%.

Последнее изменение тарифов было 13 марта 2020 года в сторону повышения на 4,9%.

Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа; Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повышается до 710 грн (ранее 678 грн), для автобусов - до 2,667 тыс. грн (2,548 тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 1,675тыс. грн (1,6 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,130 тыс. грн (ранее 1,080 тыс. грн), автобусов - 3,705 тыс. грн (3,539 тыс. грн), грузовиков - 2,223 тыс. грн (2,123 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,018 тыс. грн и 6,212 тыс. грн соответственно, для автобусов -12,969 тыс. грн и 24,086 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 10,523 тыс. грн и 19,861 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 517 грн, один месяц - 760 грн, полгода - 1,744тыс. грн, год -2,483 тыс. грн.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.