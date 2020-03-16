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Количество договоров страхования «Зеленая карта» в Украине за январь 2020г. возросло на 40,74%
12:46 16.03.2020 |
Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в январе 2020 года увеличилось на 40,74% по сравнению с тем же периодом 2019 года - более чем до 85,995 тыс.
Как сообщается на сайте МТСБУ, сумма начисленных страховых премий за указанный период сократилась на 2,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 14,04 млн грн.
При этом размер возмещений, уплаченных по требованиям, возрос в 3,3 раза - до EUR 1,396 млн, тогда как количество оплаченных требований - в 2,5 раз, до 557тыс.
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам.
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