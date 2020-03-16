Страховщики-члены МТСБУ за январь 2020 года увеличили сбор платежей по ОСАГО на 29,3%, выплаты - на 17,3%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, за январь количество договоров ОСАГО возросло на 10,28% - до 565,416 тыс.
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за январь 2020 года возрос на 17,33% - до 224 млн грн. В том числе 42,995 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 22,84% больше, чем за январь 2019.
Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении на 15,85% - до 12,572 тыс., из них с использованием "европротокола" – 4,587 тыс. (рост – 21,44%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 50 страховых компаний.