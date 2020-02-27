Страховой рынок Украины полноценно начнет работу по новым законам с 1 января 2021г

Страховой рынок Украины, в соответствии с новой законодательной базой, разработанной в рамках "сплита", полноценно начнет работать с 1 января 2021 года, сообщил на XVІ Международной Карпатской страховой конференции директор департамента лицензирования Нацбанка Украины Александр Бевз.

При этом он отметил, что по некоторым нормам будет предусмотрен переходный период.

По словам Бевза, в марте НБУ намерен презентовать "белую книгу" по страхованию, на базе которой будут разработаны законы, регулирующие работу страхового сектора, а в апреле на обсуждение общественности будет предложена новая редакция закона о страховании.

Он также сообщил, что центробанк уже провел инвентаризацию всех подзаконных актов, регулирующих небанковский финансовый сектор Украины – их около 150. С 1 июля 2020 года, то есть с момента, когда НБУ начнет регулировать рынок, в его работе, в части законов, ничего не изменится, только будут обнародованы несколько подзаконных актов, которые вступят в действие до 1 января 2021 года. В частности, это положения о лицензировании и надзоре за страховыми компаниями.

При этом Бевз призвал страховщиков уже сейчас предоставлять в НБУ отчетность о своей деятельности с тем, чтобы после 1 июля, при подаче отчетности за полугодие, не возникали проблемы.

По его словам, сейчас в НБУ идет подбор кадров для регулирования небанковского рынка страны. Так, на объявленные конкурсы по отбору директора департамента страхового надзора подано более 70 заявлений, директора департамента по методологии - около 80.

Директор департамента лицензирования НБУ также сообщил, что в течение месяца на сайте центробанка заработает платформа обмена информации с возможностью обратной связи. То есть, можно будет письменно сообщить о возникшей проблеме и в зависимости от ее значимости будет письменный ответ или заявителя пригласят на встречу с сотрудником НБУ.