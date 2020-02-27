Страховой рынок Украины полноценно начнет работу по новым законам с 1 января 2021г

При этом он отметил, что по некоторым нормам будет предусмотрен переходный период.
По словам Бевза, в марте НБУ намерен презентовать "белую книгу" по страхованию, на базе которой будут разработаны законы, регулирующие работу страхового сектора, а в апреле на обсуждение общественности будет предложена новая редакция закона о страховании.
Он также сообщил, что центробанк уже провел инвентаризацию всех подзаконных актов, регулирующих небанковский финансовый сектор Украины – их около 150. С 1 июля 2020 года, то есть с момента, когда НБУ начнет регулировать рынок, в его работе, в части законов, ничего не изменится, только будут обнародованы несколько подзаконных актов, которые вступят в действие до 1 января 2021 года. В частности, это положения о лицензировании и надзоре за страховыми компаниями.
При этом Бевз призвал страховщиков уже сейчас предоставлять в НБУ отчетность о своей деятельности с тем, чтобы после 1 июля, при подаче отчетности за полугодие, не возникали проблемы.
По его словам, сейчас в НБУ идет подбор кадров для регулирования небанковского рынка страны. Так, на объявленные конкурсы по отбору директора департамента страхового надзора подано более 70 заявлений, директора департамента по методологии - около 80.
Директор департамента лицензирования НБУ также сообщил, что в течение месяца на сайте центробанка заработает платформа обмена информации с возможностью обратной связи. То есть, можно будет письменно сообщить о возникшей проблеме и в зависимости от ее значимости будет письменный ответ или заявителя пригласят на встречу с сотрудником НБУ.