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В Слуге народа рассказали, когда заработает страховая медицина
15:53 17.02.2020 |
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий рассказал, что в 2023 году страховая медицина может начать работать.
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
Медицинская страховка, по его словам, будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи. Но для этого должно быть соблюдено несколько условий.
"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", - сказал Радуцкий.
Необходимым условием для запуска страховой медицины нардеп считает также вывод зарплат украинцев из тени.
"Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то год-два - где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", - отметил председатель парламентского комитета.
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