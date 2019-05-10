Страховщики - члены МТСБУ в І кв.-2019 увеличили сбор платежей по ОСАГО на 18,8%, выплаты - на 7,8%

Согласно обнародованным на сайте МТСБУ данным, количество договоров ОСАГО в январе-марте возросло на 8,72% - до 1,766 млн.
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за три месяца текущего года увеличился на 7,81% - до 594,285 млн грн. В том числе 109,083 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 36,72% больше, чем за январь-март 2018 года.
Бюро также зафиксировало рост количества урегулированных требований о страховом возмещении на 5,63% - до 34,014 тыс., из них с использованием "европротокола" – 11,818 тыс. (рост на 40,64%).
МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Членами бюро являются 51 страховая компания.