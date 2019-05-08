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Проблемными страховщиками займется ФГВФЛ
17:59 08.05.2019 |
Члены Нацкомфинуслуг на заседании 7 мая одобрили новую редакцию закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Согласно данному документу, комиссия предлагает передать работу с проблемными и неплатежеспособными лайфовыми страховыми компаниями от Нацкомфинуслуг Фонду гарантирования вкладов физлиц.
Чтобы стать участниками системы гарантирования, страховые компании придется отчислять часть премий в Фонд. В проекте закона говорится, что для гарантирования страховых выплат будет создан отдельный фонд гарантирования выплат, источниками наполнения которого являются начальные, регулярные, а также специальные сборы со страховщиков - участников Фонда. Размер первоначального взноса составляет 1% от размера уставного капитала (уплачивается в течение 30 дней после получения лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни). Действующие СК должны внести половину необходимой суммы в течение года после вступления в силу закона, а вторую половину - на протяжении двух лет. Регулярные взносы составят 1% от привлеченных премий в гривне и 1,2% - в валюте.
Фонд приобретает права страховщика на начало процедуры выведения Фондом с рынка участника, которому аннулировано лицензию и на сумму, предоставленную Фондом принимающему страховщику финансовой поддержки.
Примечательно, что законопроект предусматривает выплату за счет средств Фонда возмещения клиентам лайфовых страховых компаний, которым Нацкомфинуслуг аннулировала лицензию после 23 ноября 2011 года.
Этим же законопроектом Нацкомфинуслуг хочет передать Фонду работу с проблемными кредитными союзами: для них будет создан отдельный фонд гарантирования взносов членов кредитных союзов.
Как сообщал FinClub, Нацкомфинуслуг реанимировала идею распространения на компании по страхованию жизни системы гарантирования банковских вкладов. Обоснование простое: в обоих случаях речь идет о накоплениях граждан. Лайфовым компаниям такая гарантия будет стоить в 1% от суммы привлеченных премий.
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