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Украинские страховщики жизни в 2018г увеличили сбор платежей на 34,1% - Нацкомфинуслуг
17:19 18.04.2019 |
Лайфовые страховые компании Украины в 2018 году собрали 3,906 млрд грн валовых страховых платежей, что на 34,1% больше, чем годом ранее.
Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 97,1% страховых платежей за год получено от физических лиц, 2,9% - от юридических лиц.
В течение прошлого года количество застрахованных физлиц увеличилось на 9,7% - до 4,474 млн.
В 2018 году лайфовые компании Украины выплатили 704,9 млн грн, что на 26,7% больше, чем в предыдущем году.
Резервы в 2018 году увеличилась на 35,3 млн грн - до 1,018 млрд грн. При этом их основная часть - 851,4 млн грн - сформирована по другим договорам накопительного страхования.
По итогам прошлого года восемь лайфовых страховых компаний получили прирост резервов на общую сумму 60,9 млн грн в связи с досрочным расторжением договоров страхования.
Согласно данным Нацкомфинуслуг, прирост резервов по страхованию жизни составил 1,079 млрд грн. Наибольший прирост задекларировали четыре страховые компании - 405,4 млн грн, 179,4 млн грн, 134,6 млн грн и 106,3 млн грн.
Как сообщает Нацкомфинуслуг, количество лайфовых страховых компаний в Украине в 2018 году сократилось до 30 с 33.
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