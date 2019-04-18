Украинские страховщики жизни в 2018г увеличили сбор платежей на 34,1% - Нацкомфинуслуг

Лайфовые страховые компании Украины в 2018 году собрали 3,906 млрд грн валовых страховых платежей, что на 34,1% больше, чем годом ранее.

Согласно сообщению на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 97,1% страховых платежей за год получено от физических лиц, 2,9% - от юридических лиц.

В течение прошлого года количество застрахованных физлиц увеличилось на 9,7% - до 4,474 млн.

В 2018 году лайфовые компании Украины выплатили 704,9 млн грн, что на 26,7% больше, чем в предыдущем году.

Резервы в 2018 году увеличилась на 35,3 млн грн - до 1,018 млрд грн. При этом их основная часть - 851,4 млн грн - сформирована по другим договорам накопительного страхования.

По итогам прошлого года восемь лайфовых страховых компаний получили прирост резервов на общую сумму 60,9 млн грн в связи с досрочным расторжением договоров страхования.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, прирост резервов по страхованию жизни составил 1,079 млрд грн. Наибольший прирост задекларировали четыре страховые компании - 405,4 млн грн, 179,4 млн грн, 134,6 млн грн и 106,3 млн грн.

Как сообщает Нацкомфинуслуг, количество лайфовых страховых компаний в Украине в 2018 году сократилось до 30 с 33.