Страховщики Украины в 2018г увеличили сбор чистых премий на 20,8%, валовых на 13,7% - Нацкомфинуслуг

Страховые компании Украины в 2018 году собрали чистые премии на сумму 34,424 млрд грн, что на 20,8% больше, чем в 2017 году, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 49,368 млрд грн (на 13,7% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: автострахование КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта" - на 2,362 млрд грн, или на 22,3%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 899 млн грн, или 25%, страхование имущества - на 1,341 млрд грн, или на 26,3%, медицинское страхование - на 605,4 млн грн, или на 21%, страхование от несчастных случаев - на 445,7 млн грн, или на 34,1%, страхование жизни - на 992,4 млн грн, или 34,1%, страхование кредитов - на 748,6 млн грн или в два раза, страхование медицинских расходов - на 454,9 млн грн, или 55,1%.

В то же время уменьшились валовые страховые премии по страхованию грузов и багажа - на 1,788 млрд грн, или на 38,1%, страхование финансовых рисков - на 458,9 млн грн, или на 8,2%, страхование ответственности перед третьими лицами - на 357,8 млн грн, или 12,2%.

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за 2018 год составлял 69,7%, что на 4,1 п.п. больше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году страховщики выплатили 12,432 млрд грн чистых страховых выплат, что на 21,2% больше, чем годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился с 36% до 36,1%

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 22,1% - до 12,863 млрд грн. Уровень валовых выплат увеличился с 24,3% до 26,1%

Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию 60,1% и 64,6% соответственно, по видам добровольного личного страхование 37,2% и 42,7%, по видам негосударственного обязательного страхования - 36,2% и 37% соответственно.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за 2018 год сократились на 2,1% - до 17,941 млрд грн за счет сокращения перестрахования у перестраховщиков-нерезидентов на 11,7% - до 2,998 млрд грн. В то же время перестрахование внутри страны сохранилось почти на уровне предыдущего года и составило 14,943 млн грн.

Выплаты компенсированные перестраховщиками-резидентами составили 430,8 млн грн, что на 53,9% больше чем годом ранее, перестраховщиками-нерезидентами - 2,028 млрд грн, или в 2,2 раза больше, чем в 2017 году.

Регулятор также отмечает, что за указанный период объем сформированных страховых резервов вырос на 18% - до 26,976 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 21,9% - до 17,640 млрд грн, а резервы по страхованию жизни - на 11,3%, до 9,335 млрд грн.

Вместе с тем при увеличении на 10,7% - до 63,493 млрд грн общих активов страховщиков объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов выросли на 12,7% - до 40,666 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 1,5% - до 12,637 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что в 2018 году количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло на 9,7% - до 77,495 млн. Кроме того, на 8,3% увеличилось количество договоров страхования с физическими лицами - до 72,460 млн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года сократилось на 29 и составляет 281, в том числе СК "life" - 30.