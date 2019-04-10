Количество жалоб на страховщиков в 2018 г. сократилось на 10,3% - Нацкомфинуслуг

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынков финансовых услуг (Нацомфинуслуг), в 2018 году получила 7,781 тыс. жалоб на действия поднадзорных организаций, что на 12% меньше чем годом ранее, из них 68% приходятся на страховые компании (-10,3%), сообщил в ходе публичного отчета деятельности регулятора за 2018 год член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб.

"Уменьшилось количество жалоб на страховые компании, они стали работать эффективнее", - отметил он.

По его словам, в два раза сократился период от поступления обращения до устранения поднадзорным субъектом нарушений. Сокращен на 10-30 дней период от фиксации нарушения до принятия решение Нацкомифнуслуг о применении меры воздействия, внедрен четкий контроль за выполнением мер влияния. Кроме того, внедрен порядок предоставления согласования внеплановых проверок на основании обоснованного обращения физических лиц, налажена работа с Фондом госимущества Украины относительно независимой оценки имущества и контроля за предоставление услуг страховыми компаниями.

В результате действий надзора Нацкомфинуслуг в 2018 году небанковские финансовые учреждения выплатили клиентам 290 млн грн по более чем 2 тыс. обращений.

В ходе отчета регулятора также отмечалось Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг в 2018 году осуществила 176 выездных проверок надзора на основании заявлений граждан, что на 405 больше чем годом ранее. При этом количество мер влияния примененных регулятором сократилось на 51% до1380.

В течение года из реестра было исключено 206 субъектов хозяйствования небанковского финансового рынка , что на 45,6% меньше чем годом ранее. Однако количество аннулированных лицензий за 2018 года выросло на 6,95% до 385.

Регулятор сообщил, что в 2018 году увеличилось с 14 до 20 небанковских финансовых груп. Участниками которых являются 52 небанковские финансовые организации.

На конец 2018 года в Госреестре финансовых организаций было зарегистрированно 281 страховая компания, 358 кредитных союзов, 940 ломбардов, 359 НПФ,22 администратора НПФ, 22 доверительных общества.

