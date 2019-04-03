В январе-феврале страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 18,2% до 661 млн гривен

В январе-феврале страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 18,2% до 661,448 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (559,979 млн гривен).

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Согласно данным бюро, за январь-февраль заключены 1 065 545 договоров по ОСАГО, что на 7,06% больше, чем за аналогичный период 2018 года (995 303 договора).

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 8,5% до 339,309 млн гривен.

Из них 73,116 млн гривен выплачены с использованием "европротокола", что на 43,1% больше суммы, выплаченной в январе-феврале 2018 года (51,9 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 9,7% до 3,737 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.