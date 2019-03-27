Кабмин закрепил электронный полис ОСАГО в Правилах дорожного движения

Водитель механического транспортного средства должен иметь при себе действующий полис (страховой сертификат "Зеленая карта") обязательного страхования автогражданской ответственности или действующий внутренний электронный договор данного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса на электронном или бумажном носителе.

Такая норма содержится в принятом Кабинетом министров Украины 27 марта постановлении "О внесении изменений в Правила дорожного движения".

Достоверность полисов проверяется полицейскими в Единой централизованной базе данных обязательного страхования автогражданской ответственности, оператором которого является МТСБУ

В документе также отмечается, что водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от ОСАГО, должны иметь при себе соответствующие документы.

Как сообщалось, страховщики-члены МТСБУ по состоянию на 1 марта 2019 заключили более 230 тыс. электронных договоров ОСАГО, что составляет 7% от общего количества договоров обязательного страхования автовладельцев. Общая сумма премий по таким договорам составила 165,3 млн грн.

Кроме того, МТСБУ отмечает ежемесячное увеличение заключение таких договоров на 20-30%. Так, в феврале 2019 количество таких договоров по сравнению с январем того же года выросла на 32%, а сумма премий - на 27,8%.

В настоящее время 37 страховщиков имеют право заключать договоры ОСАГО в электронной форме.