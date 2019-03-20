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В Украине 7% договоров ОСАГО заключается в электронном виде
14:29 20.03.2019 |
По состоянию на 1 марта страховщики-члены МТСБУ заключили более 230 тыс. электронных договоров ОСАГО.
Как сообщает пресс-служба МТСБУ, общая сумма премий по таким договорам составила 165,3 млн грн.
Почти ежемесячно наблюдается рост количества заключенных электронных договоров на 20-30%. Так, в феврале количество таких договоров по сравнению с январем текущего года выросло на 32%, а сумма премий - на 27,8%.
Также растет доля электронных полисов: по показателям января электронные договоры составили 7% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.
Сейчас 37 страховщиков имеют право заключать договоры ОСАГО в электронной форме.
Лидером по количеству заключенных электронных договоров и по сумме страховых премий по таким договорам на данный момент является СК «ПЗУ Украина» (53 581 договоров, свыше 45 млн грн страховых премий).
«Мы видим, как все сомнения относительно того, будет ли пользоваться спросом у потребителей электронный полис, оказались безосновательными. Страхователи хорошо понимают преимущества электронного полиса - удобство и быстрота заключения договора, дополнительный уровень защиты от мошенников, которые пытаются фальсифицировать бланки бумажных полисов ОСАГО», - заявил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
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