Количество договоров страхования «Зеленая карта» в Украине в 2018 г. возросло на 7,58%, премии - на 19,1%

Количество договоров международного страхования "Зеленая карта", заключенных компаниями-членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), в 2018 году увеличилось на 7,58% по сравнению с 2017 годом - до 755,503 тыс.

Как сообщается на сайте МТСБУ, сумма начисленных страховых премий за год возросла на 19,10% - до 1,289 млрд грн.

В то же время размер возмещений, уплаченных по требованиям, сократился на 0,95% - до EUR11,661млн.

Количество оплаченных требований возросло на 1,86% - до 5,154 тыс.

МТСБУ является единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам. Его членами являются 56 страховых компаний, в том числе, полными членами бюро, имеющими право заключать договоры "Зеленая карта" - девять компаний.