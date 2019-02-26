Страховщики Украины в 2018г увеличили сбор платежей по ОСАГО на 20%, количество договоров - на 4,21%

Страховые компании Украины - члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в 2018 году увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) на 20,01% по сравнению с 2017 годом - до 4,486 млрд грн, сообщил на XV Международной Карпатской страховой конференции генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

По его словам, за этот период было заключено 7,720 млн договоров ОСАГО, что на 4,21% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость полиса возросла на 15,16% и составила 581,06 грн.

Страховщиками в 2018 году принято 120,081 тыс. решений о выплатах (-1,64% к прошлому году) на 2,114 млрд грн (+12,01%). Из них 39,745 тыс. решений - с использованием "европротокола" (+30,38%) на 363,7 млн грн (+51,31%). Частота убытка за год сократилась на 5,6 п.п. и составила 1,56%.

