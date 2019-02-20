Страховщики non-life - участники проекта «Открытое страхование» в 2018г собрали 9,7 млрд грн платежей, выплатили 4,3 млрд грн

Страховые компании - члены Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), специализирующиеся на рисковом страховании и участвующие в проекте "Открытое страхование", в 2018 году собрали валовые страховые платежи на сумму 9,7 млрд грн, сообщается на сайте ЛСОУ

В структуре валовых страховых премий наибольший удельный вес принадлежит добровольному имущественному страхованию - 4,693 млрд грн (48,1%) и добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) - 2,381 млрд грн (24,4%), негосударственному обязательному страхованию 2,24 млрд грн (23,0%), добровольному страхованию ответственности - 433,2 млн грн (4,5%).

В декабре прошлого года объем поступлений страховых премий возрос на 21,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 903,7 млн грн..

Валовые страховые выплаты по итогам 2018 года составили 4,3 млрд грн, из них в декабре - 1,2 млрд грн.

В сообщении также отмечается, что в 2018 году собранные премии по КАСКО составили 2,288 млрд грн, выплаты - 1,157 млрд грн. Уровень страховых выплат составил 50,6%. Средний ежемесячный темп прироста валовых страховых премий составил 4,5%, средний ежемесячный темп прироста валовых страховых выплат - 0,8%.

По ДМС валовые страховые премии составили 1,605 млрд грн, выплаты - 1,051 млрд грн. Уровень страховых выплат составил 65,5%. Средний ежемесячный темп прироста валовых страховых премий составил 1,2%, средний ежемесячный темп прироста валовых страховых выплат - 2,7%.

По ОСАГО валовые страховые премии составили 1,224 млрд грн., страховые выплаты - 618,6 млн грн. Уровень страховых выплат составил 50,5%. Средний ежемесячный темп прироста валовых страховых премий составил 1,9%, средний ежемесячный темп прироста валовых страховых выплат - 0,3%.

Участие в проекте "Открытое страхование" для страховых компаний, осуществляющих страхование видов иных, чем страхование жизни, в 2018 году приняли СК "Азинко", "Альфа Страхование", "Альянс", "Арсенал Страхование", "ВиДи-Страхование", Глобус", "Евроинс Украина", "Интерэкспресс", "Интер-плюс","Мотор-Гарант", "Нефтегазстрах", "Нико страхование", "ПЗУ Украина","Провидна", "Просто-Страхование", "Раритет", "Теком", "Укрфинстрах", "Уника", "Ю.Эс.Ай".

