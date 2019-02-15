«Зеленая карта» подешевела на 5%

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины с 15 февраля пересчитало стоимость полисов «Зеленая карта» для выезжающих за рубеж на автотранспорте в связи со снижением курса евро.

Как сообщает пресс-служба бюро, цена полисов снизится на 5,1%. Последнее изменение тарифов было в сентябре прошлого года.

Стоимость «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 749 грн (ранее 790 грн), для автобусов - до 2 816 грн (2 968 грн), для грузовых автомобилей - до 1 768 грн (1 863 грн).

Стоимость «Зеленой карты» на один месяц для легковых автомобилей составит 1 193 грн (ранее 1 257 грн), автобусов - 3 911 грн (4 122 грн), грузовиков - 2 346 грн (2 473 грн).

Стоимость полугодового и годового полиса «Зеленая карта» для легковых автомобилей составит 5 296 грн и 6 557 грн соответственно, для автобусов - 13 645 грн и 254 23 грн, для грузовых автомобилей - 11 108 грн и 20 964 грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 546 грн, один месяц - 803 грн, полгода - 1 841 грн, год - 2 621 грн.