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Клиенты стали немного реже жаловаться на страховщиков
16:32 11.02.2019 |
В 2018 году в Нацкомфинуслуг поступило 5381 обращений физических и юридических лиц по вопросам страховой деятельности, что на 8 обращений меньше, чем за 2017 год.
Этот показатель включает жалобы не только клиентов компаний, но и обращения народных депутатов, письма Кабмина, Администрации президента, комитетов Рады, министерств и ведомств.
Как сообщает пресс-служба регулятора, общий объем выплат страхового возмещения страховыми компаниями по результатам рассмотрения Нацкомфинуслуг обращений за 2018 год составил более 97 млн грн.
В комиссии отметили, что 63% обращений касались неисполнения (ненадлежащего исполнения) страховыми компаниями обязательств по ОСАГО; 24% - по добровольным видам страхования наземного транспорта, жизни, медицинского страхования, от несчастных случаев, имущества; 8% - об отсутствии претензий к страховым компаниям (отзывы, благодарности); 5% - разъяснений норм законодательства и/или договора страхования, другое.
Нацкомфинуслуг в 2018 году совершила 103 внеплановых мероприятия госнадзора (контроля) по обращениям, по которым получено разрешение на проведение внеплановых мероприятий контроля от Государственной регуляторной службы Украины, что на 32 больше, чем годом ранее.
В 2018 году регулятор составил 63 акта о правонарушениях, которые совершены страховой компанией на рынке финансовых услуг, в связи с неполучением разрешения на проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) от ГРС или по результатам рассмотрения обращений юридических лиц, что на 77 акта меньшев 2017 году.
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