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НБУ установил требования о наличии минимального собственного капитала для страховщиков жизни
17:16 29.01.2019 |
Для получения лицензии на осуществление расчетов в иностранной валюте на территории Украины по договорам страхования жизни страховая компания должна иметь минимальный собственный капитала в размере 300 млн грн.
Как сообщается на сайте Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), такая норма закреплена постановлением правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №9 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которое вступает в силу 7 февраля 2019 года.
Данным документом определяется порядок выдачи, приостановки, возобновления, отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление валютных операций.
Нацбанк, в частности, выдает небанковскому учреждению лицензию на осуществление валютных операций при условии, что оно не менее одного года является финансовым учреждением в сфере предоставления резидентам таких же финансовых услуг в валюте Украины. Его руководители, владельцы существенного участия соответствуют требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности.
Кроме того, в течение шести месяцев до момента подачи заявки на получение лицензии и в период рассмотрения пакета документов такое небанковское финучреждение не нарушало требования нормативно-правовых актов Нацбанка, валютного законодательства страны, законодательства по вопросам регулирования рынков финансовых услуг, законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, такое финучреждение в течение года, предшествующего дате поступления пакета документов, и в течение срока рассмотрения пакета документов не имело мер воздействия за нарушение вышеуказанного законодательства Украины.
Для получения лицензии небанковское финучреждение направляет в Нацбанк, в частности, бизнес-план минимум на три года деятельности, анкету небанковского финучреждения, копии лицензий на осуществление видов финансовых услуг, финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами за предыдущий отчетный год и по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявления.
Необходимо также предоставить аудиторский отчет, справки банков, обслуживающих счета небанковского финансового учреждения, содержащие информацию о движении средств на счетах, документы, подтверждающие источники происхождения средств для формирования собственного (уставного,дополнительного) капитала небанковского финансового учреждения, информацию о наличии у небанковского финучреждения (его структурных подразделений) помещений, в которых планируется осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, предусматривающих использование наличности в национальной и иностранной валютах, которые соответствуют требованиям нормативно-правовых актов НБУ, и сведения о структуре собственности небанковского финансового учреждения.
Как сообщалось, закон "О валюте и валютных операциях" принят 21 июня 2018 года, вводится в действие 7 февраля 2019 года.
Согласно заключительным и переходным положениям документа, вносятся изменения в ст. 19 закона "О страховании", в соответствии с которыми страхователям-резидентам предоставляется право вносить платежи по заключенным договорам страхования жизни в иностранной валюте в случаях, предусмотренных законодательством.
Лицензии НБУ на осуществление валютных операций действуют бессрочно. Порядок выдачи, переоформления, приостановки, возобновления, отзыва (аннулирования) данной лицензии устанавливается НБУ. Он в определенном им порядке ведет реестр лиц, организаций, которым выданы лицензии, и размещает информацию об этом на страницах официального интернет-представительства Национального банка Украины.
Согласно данным рейтинга страховых компаний Insurance TOP, по состоянию на третий квартал 2018 года требованию Положения о наличии не менее 300 млн грн собственного капитала в Украине соответствует одна страховая компания "Уника Жизнь" (415 млн грн). Собственный капитал СК "МетЛайф" по состоянию на 30 сентября 2018 года составлял 275,9 млн грн, СК "ТАС" - 227,2 млн грн.
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